На Житомирщині російські дрони пошкодили енергооб’єкт і будинки

У ніч проти 15 листопада російські безпілотники атакували Житомирську та Черняхівську громади. Під ударом опинилися енергетична інфраструктура та приватні будинки — загалом пошкоджені чотири оселі. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Російські дрони знову вдарили по цивільних об’єктах. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та енергетична інфраструктура. «Протягом ночі під ударами ворожих дронів були Житомирська та Черняхівська громади. Цього разу росіяни знову поцілили у приватні домоволодіння та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок ударів дронами пошкоджень зазнали 4 приватних будинки», — повідомив Бунечко.

Також очільник області зазначив, що інформації про загиблих або поранених унаслідок обстрілів не надходило. Отже, за даними обласної військової адміністрації, нічна атака пошкодила щонайменше чотири приватні будинки та об’єкт енергетичної інфраструктури. Інформацію про наслідки ударів оприлюднили 15 листопада 2026 року. Про наслідки нічної атаки повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Протягом минулої доби та вночі російські війська атакували безпілотниками шість громад Житомирської області. Унаслідок обстрілів одна людина отримала поранення. Також пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури.

Російські війська з вечора 10 листопада атакували Житомирську область численними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури. Унаслідок обстрілів є постраждалі та значні пошкодження.

Читай нас у