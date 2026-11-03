На Житомирщині зросла кількість постраждалих після удару РФ по агропідприємству

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Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на аграрне підприємство в Любарській громаді Житомирської області зросла до чотирьох. Усі травмовані потрапили до лікарні.

«Сьогодні вранці ворог завдав удару по одному з аграрних підприємств. Сталося руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Станом на зараз відомо про 4-х постраждалих», — йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, двох постраждалих госпіталізували безпосередньо з місця події. Згодом ще двоє людей самостійно звернулися до медичного закладу, після чого медики також ушпиталили їх.

Унаслідок російського удару на території аграрного підприємства сталися руйнування та виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих унаслідок обстрілу агропідприємства в Любарській громаді. Згодом кількість травмованих зросла до чотирьох.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Житомирській області у Фейсбуці.

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