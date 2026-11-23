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Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» поблизу міста Альметьєвськ у Республіці Татарстан рф, розташовану за понад 1200 кілометрів від українського кордону.

Унаслідок влучання на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа — за попередніми даними, палають чотири резервуари з нафтою місткістю по 20 тисяч кубометрів кожен.

«Калейкіно» є одним із ключових вузлів російської нафтотранспортної системи, куди надходить сировина із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану для приймання, зберігання й змішування перед подачею до магістральних нафтопроводів і на переробні заводи рф. У СБУ наголосили, що системні удари по нафтовій інфраструктурі агресора порушують логістичні маршрути, ускладнюють роботу російської нафтопереробної галузі та скорочують нафтові доходи бюджету, які кремль спрямовує на фінансування війни проти України.

Джерело: Служба безпеки України.

У ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

Також у ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

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