Найбільша мережа алкомаркетів у Росії готується до дронових атак по складах

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Найбільша російська мережа магазинів з продажу алкоголю «Красное & Белое» скоротила обсяги приймання продукції на складах через загрозу атак безпілотників.

За словами співрозмовників видання, тепер ритейлер приймає за одну поставку лише 25–30% від попередніх обсягів — приблизно третину однієї вантажівки.

При цьому «Красное & Белое» наразі є єдиною великою торговельною мережею в Росії, яка вдалася до таких заходів.

Одне з джерел зазначило, що компанія побоюється за збереження дорогої алкогольної продукції, яка перебуває на складських об’єктах.

У самій компанії підтвердили зміни в системі логістики та зберігання товарів.

«Ми тестуємо різні підходи для скорочення обсягів запасів, які одночасно перебувають на кожному конкретному складі», — повідомили в «Красное & Белое».

У компанії пояснили, що нова схема передбачає постачання меншими партіями, але частіше. Це має допомогти скоротити час перебування продукції в розподільчих центрах і зменшити обсяги товарних запасів, зосереджених на одному складі.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на обізнані джерела.

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