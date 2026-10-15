НАТО розглядає перекидання протидронових засобів до Чорноморського регіону — Ars Technica

НАТО розглядає можливість переміщення наявних засобів протидії безпілотникам до Чорноморського регіону після атак на торговельні судна поблизу Болгарії та Румунії. Із такими запитами до Альянсу звернулися Болгарія, Румунія та Туреччина, повідомляє Ars Technica з посиланням на дипломатів.

13 жовтня поблизу болгарського узбережжя атаки безпілотників потопили вантажне судно Dignity під прапором Гвінеї-Бісау та змусили евакуювати екіпаж іншого судна — Chelsea 3 під прапором Мальти, яке перебуває в українській власності. Болгарські рятувальники евакуювали всіх 15 членів екіпажу Chelsea 3, яке, за повідомленнями, зазнало удару трьох повітряних дронів.

Пошук моряків із Dignity

Після атаки Dignity затонуло. Спочатку рятувальники врятували п’ятьох моряків, а ще 11 членів екіпажу розшукують. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив послу Росії, держави-агресора, в Софії, що Україні не має сенсу знищувати власні судна в Чорному морі, а наслідки ударів відповідають інтересам Росії. Водночас переконливих доказів російського походження дронів немає.

6 жовтня повітряні та морські дрони потопили вантажне судно Alfa Watan під прапором Того та спричинили пожежу на судні Able під прапором Палау приблизно за 128 кілометрів від болгарського узбережжя. Усіх 18 членів екіпажу Able врятували, двох госпіталізували. Десятьох моряків Alfa Watan вважають загиблими після безрезультатних пошуків.

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Спільна відповідь країн регіону

Першим у цій серії інцидентів стало турецьке вантажне судно Royad Mammadov: 5 жовтня воно зазнало атаки дронів і згодом затонуло біля узбережжя Румунії. Усіх 11 моряків урятували.

Міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов 14 жовтня повідомив парламенту, що країна долучиться до ініціативи НАТО Drone Edge. За даними The Sofia Globe, вона передбачає сукупні зобов’язання країн-учасниць у розмірі 40 млрд доларів на розвиток протидронових можливостей упродовж наступних п’яти років. Болгарія, Румунія і Туреччина також співпрацюють над ініціативою із захисту свободи судноплавства в Чорному морі, яку Румен Радев планує представити Європейському Союзу.

За даними Carnegie Endowment for International Peace, від осені 2023 року українські судна здебільшого користуються маршрутами через територіальні води Румунії, Болгарії або Туреччини. Нові ймовірні російські атаки ускладнюють перевезення українського врожаю до інших країн Європи: частину вантажів перенаправляють суходолом або через Дунай.

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