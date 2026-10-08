Нацгвардійці перехопили майже 4 тисячі російських дронів від початку року

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Від початку року підрозділи Національної гвардії України за допомогою дронів-перехоплювачів знищили 3694 російські безпілотники типів Shahed і «Гербера».

Також нацгвардійці знищили 3019 розвідувальних безпілотників типу "Крило", зменшуючи можливості ворога вести розвідку з повітря та коригувати удари по лінії бойового зіткнення і прифронтових районах.

Одним із прикладів цього місяця стало успішне застосування дрона-перехоплювача, за допомогою якого був знищений російський реактивний ударний дрон "Герань-5", зазначили у Нацгвардії.

"Динаміка показова: у 2025 році кількість збитих повітряних цілей зросла в 19 разів порівняно з 2024-м, а у 2026 році – ще в 6 разів порівняно з 2025-м", – ідеться в повідомленні.

Як зауважили у пресслужбі, "найкращі результати демонструють екіпажі загону прикриття повітряного простору "Слобода" 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ, які вже другий місяць поспіль утримують перше місце у всеукраїнському рейтингу ППО в системі Delta".

"За кожною цифрою – люди. Їхня цілодобова робота, точність, професійна підготовка та відповідальність. Наше завдання – зробити так, щоб цих людей ставало більше, їхні можливості зростали, а система захисту українського неба ставала сильнішою. Але найпотрібніший результат – збережені життя людей та інфраструктура", – заявив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Відео: нацгвардійці вночі переправили гумдопомогу в окуповані Олешки.

Колишні жителі тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області України повідомляють про поглиблення нестачі продуктів харчування та медикаментів у місті. Люди, які підтримують зв’язок із мешканцями Олешок, розповіли, що через обмежені комунікації та страх перед репресіями з боку окупаційної влади отримати інформацію безпосередньо важко.

Росія може намагатися використати гуманітарну кризув окупованих Олешках Херсонської області для забезпечення своїх військових підрозділів, які тероризують цивільне населення Херсона. Зокрема, йдеться про можливу організацію псевдогуманітарного конвою.

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