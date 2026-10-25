Навколо резиденції путіна на Валдаї встановили понад 50 веж ППО

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Навколо резиденції володимира путіна на Валдаї збудували ще 16 веж протиповітряної оборони, сформувавши зовнішнє півкільце захисту з боку України. Загальна кількість позицій ППО у цьому районі перевищила 50. Для порівняння, всю Москву захищають близько 100 веж.

Про це свідчить OSINT-аналітика jembobineuse. Нові вежі розташовані на південь від об'єкта у радіусі до 50 кілометрів. На них, імовірно, розмістять зенітні ракетні комплекси «Панцир» або «Тор».

Позиції зафіксовано поблизу військової авіабази Хотилово, якою користується очільник кремля, а також біля Вишньоволоцького водосховища поруч із секретним лабораторним комплексом. Кількість зведених споруд на Валдаї наразі становить приблизно половину від обсягу позицій ППО, розгорнутих у Москві та Московській області.

Джерело: Радіо Свобода.

Раніше біля резиденції Володимира Путіна на Валдаї в Росії звели ще чотири вежі протиповітряної оборони. За даними журналістів «Радіо Свобода», найближча споруда розташована приблизно за 400 метрів від будинку російського президента. Загалом у районі резиденції станом на середину жовтня 2026 налічувалося близько 30 таких веж.

Поблизу заводських потужностей Особливої економічної зони «Алабуга», що стала основним центром виробництва іранських ударних безпілотників у Росії, OSINT–аналітики ідентифікували першу спеціалізовану вежу для зенітно–ракетного комплексу «Панцир».

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