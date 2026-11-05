Названо ракети в арсеналі рф, дані по яких є невідомими для української розвідки

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Модернізовані ракети до комплексу «Іскандер», а також ракети «Онікс» та «Циркон» залишаються «сліпими зонами» в оцінці поточного ракетного арсеналу рф.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російський військово-промисловий комплекс виготовляє по 100 балістичних ракет на місяць, а сумарний запас складає понад 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет.

Попри наявність загальної статистики, для розвідки залишається невідомим стан готовності модернізованого ОТРК «Іскандер» із збільшеною дальністю стрільби до 550–700 кілометрів (чи комплекс вже готовий до застосування, чи досі перебуває на етапі випробувальних пусків). Також відсутні дані щодо частоти застосування ракет 3М22 «Циркон» у поточному році для оцінки балансу їхнього витрачання й поповнення, а щодо модернізованого варіанта 3М55 «Онікс» невідомі точні тактико-технічні характеристики, зокрема маса бойової частини та збільшена дальність стрільби.

Наразі запас балістичних ракет 9М723 до ОТРК «Іскандер» становить 115 одиниць при щомісячному виробництві 65 одиниць, а щодо його модернізованого варіанта з дальністю 550–700 кілометрів тривають розробки. Запас гіперзвукових ракет 3М22 «Циркон» оцінюється у 120 одиниць із випуском 30 одиниць за сім місяців поточного року. Крім того, на озброєнні рф перебуває 600 протикорабельних ракет 3М55 «Онікс», із яких 55 одиниць модернізованого варіанта зі збільшеною дальністю було виготовлено за останній семимісячний період.

Про це пише український портал Defense Express.

За інформацією розвідки, щомісячний план рф з виробництва ракет Х-101 перевищує 80 одиниць, причому фактичні показники окремих підприємств навіть перевищують встановлені завдання.

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