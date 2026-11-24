24 листопада у мережі звернули увагу на некролог російського офіцера Олександра Цуліна, який раніше служив на корветі Чорноморського флоту РФ «Меркурій». У повідомленні про його загибель зазначено, що він помер 21 листопада під час виконання бойового завдання в районі лівійського міста Бенгазі. Чи перебував Цулін на борту корвета під час атаки та чи пов’язана його загибель із цим ударом, наразі достеменно невідомо.

Йдеться про Олександра В’ячеславовича Цуліна, 1984 року народження. Він мав звання капітана 3-го рангу та служив у Чорноморському флоті Росії. Згідно з інформацією, оприлюдненою у лютому 2025 року, Цулін обіймав посаду заступника командира корвета «Меркурій» з роботи з особовим складом. Тоді він був представлений саме як офіцер цього корабля.

У некролозі, який з’явився в мережі, зазначено, що російський військовий загинув 21 листопада 2026 року під час «виконання бойового завдання» в районі Бенгазі — міста на сході Лівії. Інших подробиць про обставини його загибелі в повідомленні не наведено.

Що відомо про атаку на «Меркурій»

Корвет «Меркурій» перебував у лівійському порту Бенгазі. У ніч проти 22 листопада на кораблі стався вибух. За попередніми висновками влади східної Лівії, причиною могла бути атака морських безпілотників. 23 листопада Служба безпеки України повідомила, що Сили оборони спільно із СБУ провели операцію поблизу Бенгазі. За даними української спецслужби, для ураження російських цілей використали сім безекіпажних морських катерів. Однією з цілей став корвет «Меркурій», який, за повідомленням СБУ, знищили.

Президент Володимир Зеленський також заявив про успішне ураження корабля. За його словами, російський корвет затонув. Цю інформацію підтверджували й супутникові знімки, на яких було видно, що значна частина судна опинилася під водою. Водночас повідомлення про загибель Цуліна потребує окремого підтвердження. У некролозі вказана дата 21 листопада, тоді як вибух на «Меркурії» стався в ніч проти 22 листопада. Тож наразі немає достатніх підстав стверджувати, що офіцер загинув саме на борту корвета внаслідок цієї атаки.

Якщо зв’язок між загибеллю Цуліна та ураженням корабля підтвердиться, це може стати одним із перших публічно відомих свідчень про загибель конкретного російського військовослужбовця під час цієї операції. Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Супутникові знімки порту Бенгазі в Лівії за 23 листопада показали наслідки ураження російського суховантажу MV ANGARA та корвета «Меркурій». На знімках судно MV ANGARA стоїть у північній частині порту, з його носової частини здіймається дим.

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