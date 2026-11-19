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У ніч на 19 листопада берегові ракетні комплекси Військово-Морських сил ЗСУ «Нептун» завдали ракетного удару по Кримському мосту. Унаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрито.

За інформацією Генштабу, Кримський міст є однією з головних сухопутних артерій, якою російська армія забезпечує свої окупаційні угруповання на півдні України пальним, боєприпасами та військовою технікою.

Росія будувала цю переправу як символ окупації Кримського півострова та роками запевняла, що міст є «недосяжним» і «невразливим».

У Генеральному штабі наголосили, що Керченська переправа — лише одна з ланок логістичного ланцюга, за допомогою якого противник забезпечує свої війська на фронті. Сили оборони України послідовно зменшують можливості російської військової логістики.

За результатами попередніх ударів підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів.

Зокрема:

15 листопада — через річку Сіверський Донець у районі Пришиба Луганської області;

15 листопада — через річку Міус поблизу Таганрога Ростовської області;

14 листопада — через Міуський лиман у районі Лакедемонівки Ростовської області.

У Генштабі пояснили, що кожен виведений з ладу міст ускладнює забезпечення російських військ. Це змушує окупантів організовувати довші об'їзди, створює затори на переправах і затримує рух військових колон.

У результаті боєприпаси та пальне із запізненням надходять до російських підрозділів, які очікують на постачання на передовій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У четвер, 19 листопада, у тимчасово окупованому Росією українському Криму рух Кримським мостом тимчасово зупинили після атаки.

Після атак на Кримський міст у Севастополі виник ажіотаж на автозаправних станціях. Через підвищений попит там уже запровадили обмеження на продаж бензину.

ЗСУ вдарили по мостах, якими Росія постачає ресурси до окупованого Криму.

Відео: Кримський міст частково обвалився після ракетного удару.

ЗСУ уразили міст через Сіверський Донець і пошкодили три російські літаки.

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