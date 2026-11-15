Нічна атака РФ залишила без світла десятки тисяч жителів Одещини

У ніч проти 15 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області. Через пошкодження обладнання без електропостачання залишилася 41 тисяча родин. Енергетики вже працюють над відновленням, однак ремонт потребуватиме часу.

За інформацією енергетиків, удар по об'єкту стався вночі. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання, через що значна кількість жителів області залишилася без електрики. «Вночі ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК. 41 тисяча родин залишилася без світла», — повідомили в компанії.

Енергетики почали відновлювальні роботи, щойно це стало безпечно. Наразі фахівці розбирають завали, оглядають пошкодження та ремонтують обладнання. У ДТЕК попереджають, що повернути електроенергію всім споживачам одразу не вдасться. Через характер пошкоджень ремонт може тривати певний час.

Водночас аварійні бригади працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в оселях жителів Одещини. У компанії подякували мешканцям області за терпіння та запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Вранці 14 листопада російські війська повторно завдали удару по об’єкту ДТЕК на Одещині. Внаслідок атаки майже 50 тисяч родин залишилися без електропостачання.

Уранці 13 листопада російські війська атакували Одесу ударним безпілотником. Дрон влучив просто посеред дороги. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Читай нас у