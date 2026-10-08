Новий дрон SPYS зможе розганятись до 480 км/год: характеристики перехоплювача

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Дрон-перехоплювач SPYS компанії WIY здатен розганятися до 480 км/год і призначений для швидкого перехоплення маневрених повітряних цілей. Платформа може автономно злітати, самостійно прямувати до району перехоплення та наводитися на ціль за підтримки штучного інтелекту.

SPYS розроблений для протидії ударним і розвідувальним безпілотникам. За задумом розробників, дрон має використовуватися для захисту позицій, мобільних підрозділів та критичної інфраструктури.

Висока максимальна швидкість платформи дозволяє оперативно скорочувати відстань до повітряної цілі та перехоплювати її до входу в захищену зону.

Дрон підтримує автоматичний зліт, автономну навігацію до району перехоплення та термінальне наведення з використанням штучного інтелекту.

SPYS може комплектуватися денною або тепловізійною камерою, що дає змогу використовувати платформу в різний час доби.

Платформу можна інтегрувати з власним програмним забезпеченням WIY, радарами та іншими джерелами цілевказання.

За даними розробника, така інтеграція дозволяє скоротити проміжок часу між виявленням повітряної загрози та її знешкодженням, а також зменшити навантаження на оператора.

Таким чином, значна частина процесу перехоплення може виконуватися автоматизовано: від зльоту та польоту до району цілі до її виявлення і термінального наведення.

Основні характеристики SPYS

максимальна швидкість польоту — 480 км/год;

крейсерська швидкість — 200–250 км/год;

тактична дальність — 15 км;

максимальна дальність польоту (пройдена відстань) — 30 км;

максимальна тривалість польоту — 10 хвилин;

швидкість підйому — 55 м/с;

максимальна висота польоту — 4000 м;

вага бойової частини — 300 г;

тип камери — тепловізійна або денна.

Поєднання високої швидкості, автономної навігації, термінального наведення із підтримкою ШІ та різних типів камер робить SPYS платформою, орієнтованою на швидке перехоплення повітряних цілей.

Україна випробовує одразу два нові засоби для боротьби з російськими реактивними дронами. Йдеться про малу ракету «Ніка» українського виробництва та перехоплювач SPYS, який розробляють спільно з Німеччиною. Президент Володимир Зеленський заявив, що випробування SPYS уже дали позитивний результат.

Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, які, зокрема, призначені для боротьби з російськими реактивними безпілотниками «Герань-4» та «Герань-5».

Нагадаємо, упродовж 2026 року Туреччина передала Україні невелику кількість зенітних систем Korkut, призначених для знищення безпілотників та інших повітряних цілей. Українські військові вже застосовують ці комплекси під час відбиття російських атак.

У Японії переглядають можливість передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot.

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