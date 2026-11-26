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За даними Генштабу ЗСУ, від початку місяця втрати російських військ становили 55 629 військовослужбовців. Цей показник став антирекордом для армії РФ за весь період повномасштабної війни.

«Такої кількості втрат за місяць окупанти ще не мали за всю повномасштабну війну. І до кінця листопада ще п'ять днів», — прокоментували у Генштабі.

Попередній «рекорд» належав жовтню 2026 року, коли ворог втратив 54 400 осіб. Листопад перевершив його достроково, зауважили у Генштабі, тож підсумкові дані будуть ще вищими.

У середньому ворог щодоби втрачає понад 2 200 військових, тобто близько 93 щогодини.

«За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію», – наголосили у Генштабі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили 2 319 російських окупантів.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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