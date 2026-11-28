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Обмеження швидкості в супутниковій системі Starshield, військовій версії Starlink, знижують ефективність українських безпілотників і фактично змушують військових воювати «зі зв’язаними руками». Найбільше це впливає на операції на середніх відстанях, спрямовані проти російських тилових районів і логістики.

Українські дрони ближнього радіусу дії поблизу лінії фронту переважно керуються за допомогою радіоканалів, хоча частина апаратів використовує оптоволоконні кабелі. Водночас для операцій на середніх відстанях, зокрема ударів по тилових позиціях і шляхах постачання російських військ, Україна критично залежить від Starshield.

Саме такі операції відіграли важливу роль у стримуванні російського просування: протягом цього року окупаційні війська змогли досягти лише незначних територіальних успіхів.

Однак обмеження швидкості Starlink фактично звужують можливості застосування системи для українських військових, залишаючи її переважно для стаціонарних завдань, наприклад забезпечення зв’язку між підрозділами.

«У Києві побоюються, що обмеження швидкості на утримуваних Росією територіях України стало новою реальністю, яка може знизити ефективність кампанії з нанесення ударів на середні відстані. На думку військових аналітиків, з часом це може дозволити Москві успішніше перекидати війська, боєприпаси та інші ресурси до лінії фронту, що створить передумови для російських наступів наступного року», – йдеться в матеріалі.

Старший лейтенант 1-го батальйону безпілотних систем у складі 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Владислав Олійник розповів, що через обмеження швидкості військові втратили можливість виконувати частину завдань.

«Через введене обмеження швидкості ми не можемо виконувати деякі завдання, зокрема перехоплення ракет», – каже старший лейтенант.

Повільніші безпілотники все ще можуть уражати російську бронетехніку та вантажівки з постачанням. Проте для досягнення цілей їм доводиться долати російську систему протиповітряної оборони.

«При нижчій швидкості наші дрони легше перехопити», – зазначає Олійник.

Оператор безпілотників із позивним «Лоза» також повідомив, що тепер для ураження однієї цілі нерідко потрібно більше апаратів. Причина – значна частина дронів втрачається через перебої зі зв’язком або внаслідок російського вогню.

За словами військових, обмеження швидкості іноді діють непередбачувано. В окремих випадках безпілотники над окупованими територіями можуть розвивати швидкість близько 200 км/год, тоді як в інших ситуаціях зв’язок зникає навіть за невеликої швидкості.

«Ніколи не знаєш, чого очікувати, – каже Лоза. – Начебто все гаразд, а потім раптово виникають проблеми зі зв’язком».

На тлі проблем зі Starshield оператори безпілотників шукають інші способи підтримувати зв’язок. Зокрема, вони використовують mesh-мережі, у яких одні дрони виконують роль ретрансляторів радіосигналу для інших апаратів, а також мобільні мережі.

Деякі підрозділи звертаються до послуг ізраїльського супутникового провайдера HiSKY.

Однак кожен із цих варіантів має суттєві недоліки. Мобільний зв’язок доступний лише в окремих районах, до того ж російським військам легше глушити такі канали. Для створення mesh-мереж потрібне дороге обладнання, а передавання відео часто супроводжується значними затримками.

Не всі альтернативи забезпечують необхідні можливості й у супутниковому сегменті. Європейські оператори, зокрема OneWeb, що входить до групи Eutelsat, мають значно менш розгалужені мережі, ніж Starlink, а їхні термінали коштують дорожче.

Крім того, багато українських безпілотників спочатку налаштовані для роботи із сервісами SpaceX. Щоб адаптувати такі апарати до інших систем зв’язку, їх часто доводиться повертати виробникам для переналаштування.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація з обмеженнями роботи системи Starshield в Україні залишається неврегульованою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США надіслали Україні позитивні сигнали щодо використання супутникових систем Starlink і Starshield. Водночас проблема залишається невирішеною: на тимчасово окупованих територіях досі фіксують обмеження в їхній роботі.

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