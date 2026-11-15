У ніч проти 15 листопада російські війська завдали ударів по енергетичних об'єктах у п'яти областях України. Під атакою також опинилася залізнична інфраструктура в трьох регіонах, а загальна кількість постраждалих сягнула 16 людей. Володимир Зеленський заявив, що українським дронам-перехоплювачам заважають обмеження швидкості терміналів Starshield, і закликав американську сторону вирішити цю проблему.

За словами Зеленського, Росія продовжує масовані атаки на українську інфраструктуру. Лише за останній тиждень російські війська випустили по Україні понад 2300 ударних безпілотників, застосували 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів. У ніч проти 15 листопада та вранці російські дрони атакували енергетичні об'єкти в Запорізькій, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях.

Окремо росіяни били по залізничній інфраструктурі. Під ударами опинилися об'єкти у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Також ворог атакував Київщину та Донеччину. За попередніми даними, внаслідок обстрілів постраждали 16 людей.

Чому обмеження Starshield заважають збивати російські дрони

Зеленський наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, ударними безпілотниками типу «Шахед». За словами президента, частина російських дронів досягає цілей через проблеми, які виникають під час роботи українських дронів-перехоплювачів. Йдеться про обмеження швидкості терміналів супутникового зв'язку Starshield, які використовують уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський пояснив, що українські безпілотники втрачають зв'язок з операторами, коли розганяються до швидкості понад 161 км/год, або 100 миль на годину. Через це оператори не можуть повноцінно керувати перехоплювачами під час переслідування російських цілей. Особливо гостро ця проблема постає під час боротьби з реактивними «Шахедами», які рухаються швидше за звичайні ударні безпілотники. Через втрату зв'язку українські дрони-перехоплювачі можуть не встигати наздогнати такі цілі.

Президент сподівається, що обмеження вдасться скасувати. Він наголосив, що від цього залежить можливість ефективніше захищати українські міста та енергетичні об'єкти напередодні зими. «Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою», — заявив Зеленський.

Україна звернулася до США та SpaceX

Для вирішення проблеми президент доручив представникам Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Офісу президента посилити співпрацю з американською стороною та компанією SpaceX, яка забезпечує роботу супутникових систем зв'язку.

Україна розраховує на підтримку США та перегляд обмежень, які, за словами Зеленського, впливають на роботу дронів-перехоплювачів. «Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні», — підсумував глава держави. Про це президент України повідомив 15 листопада у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що сенатори США Джин Шагін і Том Тілліс закликали Конгрес розслідувати повідомлення України про перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку українські сили застосовують для керування дронами та боєприпасами.

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте повідомив про перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях, що суттєво ускладнює боротьбу з ворожими атаками.

Українські підрозділи фіксують значніперебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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