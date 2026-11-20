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В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Насамперед фахівці планують відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, після чого повертатимуть світло в оселі жителів.

Бригади ДТЕК працюватимуть у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній домівці.

Про це повідомили в ДТЕК.

У п'ятницю, 20 листопада, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі після російської атаки на енергетичну інфраструктуру.

Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопадапошкодженодва автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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