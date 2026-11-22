Ситуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Станом на 22 листопада через масштабні пошкодження магістральних електромереж передати споживачам необхідний обсяг електроенергії поки неможливо. Енергетики вже частково відновлюють живлення критичної інфраструктури та шукають технічні рішення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

За даними компанії, російські атаки завдали серйозних пошкоджень магістральним електромережам. Через це наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії. В «Укренерго» наголошують, що проблема не лише в нестачі електроенергії. Російські удари пошкодили важливу інфраструктуру, через яку електрика надходить до Одеси та навколишніх населених пунктів. Тому навіть за наявності достатньої потужності доставити її споживачам у потрібному обсязі поки не вдається.

Енергетики працюють над відновленням пошкоджених мереж уже не першу добу. Напередодні ремонтні бригади працювали протягом усього дня, а роботи продовжувалися і вночі. Однак повністю зосередитися на ремонті вдається не завжди. Роботу фахівців ускладнюють постійні загрози нових російських атак і повітряні тривоги. Через небезпеку ремонтні бригади змушені переривати роботу, тому відновлення мереж потребує більше часу.

Попри це, вранці 22 листопада енергетикам вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Насамперед потрібно забезпечити стабільну роботу об'єктів, від яких залежать життєво важливі послуги для міста та прилеглих районів. Паралельно фахівці опрацьовують резервні схеми живлення та інші технічні рішення. Їх планують використовувати, щоб поступово повертати електроенергію решті споживачів. В «Укренерго» попереджають, що швидко відновити електропостачання всім мешканцям не вдасться. Масштаб пошкоджень значний, тому ремонт може тривати певний час.

«Ремонтні роботи тривають, усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям Одеси та прилеглих районів», — зазначили в компанії. Енергетики продовжують відновлювати мережі та шукати можливості для подачі електроенергії. Водночас терміни повного повернення світла залежатимуть від обсягу пошкоджень і безпекової ситуації. Про складну ситуацію з електропостачанням Одеси та прилеглих районів 22 листопада повідомили в НЕК «Укренерго».

В Одесі з 23 до 27 листопада включно школярі навчатимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили через значні перебої з електроенергією, теплом і водою в місті. Дитячі садки в цей період працюватимуть лише з черговими групами.

В Одесі та Одеському районі під час повітряної тривоги сталися відключення електроенергії. Щойно безпекова ситуація дозволить, енергетики оглянуть пошкоджене обладнання та розпочнуть відновлювальні роботи.

Внаслідок ворожого обстрілу Одеси 18 листопада 2026 року пошкоджень зазнала будівля Музею сучасного мистецтва.





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