Одна з теплоелектростанцій ДТЕК зупинила роботу після масованої атаки Росії

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Російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій ДТЕК, унаслідок чого об’єкт припинив виробництво електроенергії. Обладнання станції зазнало значних пошкоджень.

Російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій. Унаслідок обстрілу станція повністю припинила генерацію електроенергії.

У ДТЕК зазначили, що внаслідок російської атаки суттєво пошкоджено обладнання енергетичного об'єкта. Водночас конкретне місце розташування пошкодженої теплоелектростанції в повідомленні компанії не називається.

Інформацію про можливі терміни відновлення роботи станції та масштаби пошкоджень окремих елементів обладнання наразі також не оприлюднили.

У компанії нагадали, що російські війська систематично атакують її теплоелектростанції від початку повномасштабного вторгнення. За цей період енергетичні об'єкти ДТЕК зазнали понад 230 ворожих атак.

Нагадаємо, росіяни за три дні атакували енергетичну та нафтогазову інфраструктуру близько 60 разів.

В тому числі вони атакували енергетичний об’єкт на Львівщині.

А у Києві російський дрон влучив в енергетичний об’єкт у Шевченківському районі.

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