Окупанти атакували АЗС на Чернігівщині: виникла пожежа

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Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

За даними ДСНС, постраждалих немає.

Джерело: ДСНС України

У ніч на 23 вересня та вранці російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками. У Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також пошкоджено складське приміщення.

На уламках безпілотників, які вдарили по АЗС у Києві, виявили дату виробництва — 28 серпня 2026 року.

У ніч на 29 червня російські окупаційні війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Полтавському районі.

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