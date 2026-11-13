+6° Київ +5° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.4 € 50.06 zł 11.36
$ 45.4 € 50.06 zł 11.36
+6° Київ +5° Варшава +10° Вашингтон
Головне Війна з рф

Окупанти атакували АЗС на Чернігівщині: виникла пожежа

UA NEWS 13 Листопада 2026 20:54
Окупанти атакували АЗС на Чернігівщині: виникла пожежа
0:00 / 0:00

Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.

Унаслідок атаки спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

За даними ДСНС, постраждалих немає.

image
image

Джерело: ДСНС України

У ніч на 23 вересня та вранці російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками. У Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також пошкоджено складське приміщення.

На уламках безпілотників, які вдарили по АЗС у Києві, виявили дату виробництва — 28 серпня 2026 року. 

У ніч на 29 червня російські окупаційні війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Полтавському районі

Читай нас у
Завантажуй наш додаток