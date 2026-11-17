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Унаслідок нічних та денних атак російських окупантів 17 листопада із застосуванням ударних безпілотників у Харківській області зафіксовано влучання у складські приміщення.

Під ударом ворога опинилися міста Лозова Лозівського району та Балаклія Ізюмського району. В обох населених пунктах на території складських будівель через влучання БпЛА спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.

За даними ДСНС, унаслідок ворожих ударів поранень зазнав один чоловік, якому надали необхідну медичну допомогу.

Джерело: ДСНС України.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що рух поїздів між країнами зупинять 17 і 18 листопада. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.

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