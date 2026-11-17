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Російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Білоцерківському районі Київської області.

У місцевій адміністрації зазначили, що ворог вчергове намагається позбавити мешканців громади електроенергії та теплопостачання, унаслідок чого енергетичні об'єкти зазнали пошкоджень. Наразі в регіоні зберігається загроза повторних атак ворожих безпілотників.

Енергетики та профільні служби зможуть розпочати обстеження пошкоджень і аварійно-відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Джерело: Білоцерківська міська територіальна громада.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що рух поїздів між країнами зупинять 17 і 18 листопада. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.

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