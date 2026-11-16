Окупанти атакували харчове підприємство на Кіровоградщині, травмовано двох людей

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Російські окупаційні війська в понеділок, 16 листопада, завдали удару по об'єкту харчової промисловості в Олександрійському районі Кіровоградської області, внаслідок чого постраждали двоє людей.

«Під ворожою атакою — одне з харчових підприємств в Олександрійському районі. Станом на зараз відомо про двох травмованих», — повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Джерело: телеграм-канал начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, завдали удару по Балаклії Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення та отримують медичну допомогу.

Уранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок атаки електропостачання втратили понад 52,2 тисячі родин, також пошкоджено виробничий майданчик компанії.

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