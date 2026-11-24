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Російські війська протягом дня у вівторок, 24 листопада, завдають ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджено територію фермерського господарства та склади, де зберігалося майже 1,5 тисячі тонн пшениці.

Як повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, руйнувань також зазнали складська й адміністративна будівлі та легкові автомобілі.

За попередньою інформацією ОВА, внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав, а на місцях влучань працюють відповідні служби для ліквідації наслідків.

Джерело: повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

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Російський дрон «Молнія» 24 листопада влучив у житловий будинок у селі Смяч Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

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