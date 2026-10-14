Окупанти майже 40 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий та руйнування

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Упродовж дня 14 жовтня російські окупаційні війська майже 40 разів завдавали ударів по Нікопольському, Криворізькому, Синельниківському та Самарівському районах Дніпропетровської області. Для атак ворог застосовував безпілотники, ствольну артилерію та керовані авіабомби.

За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. На Нікопольщині під обстрілами опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади, де зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків, об'єктів інфраструктури та цивільного автотранспорту.

Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району та двох громадах Синельниківщини понівечено приватні оселі, а у Піщанській громаді Самарівського району внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Джерело: повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у телеграмі.

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