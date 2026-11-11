Окупанти можуть знову спробувати висадитися на Карантинному острові в Херсоні

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Російські загарбники, ймовірно, готують повторну спробу висадки штурмових груп у мікрорайоні Корабел на Карантинному острові.

Для цього вони планують поповнити запаси човнів.

Про це повідомила заступниця речника угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко. Водночас накопичення особового складу та техніки окупантів на цьому напрямку не фіксують.

Сили оборони посилили спостереження за узбережжям правого берега Дніпра та контролюють логістичні шляхи противника, ускладнюючи підготовку до можливого штурму.

Джерело: Укрінформ

Після звільнення Херсона в листопаді 2022 року Україна не мала достатньо матеріальних ресурсів, щоб швидко продовжити наступальні операції на півдні та просуватися в напрямку Криму.

Минуло три роки з дня звільнення Херсона,боротьба за справедливість ще триває.

На Херсонщині через атаки Росії загинула людина, шестеро поранені.

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