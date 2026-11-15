Окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил

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У суботу, 14 листопада, російські війська не здійснювали штурмових дій на великобурлуцькому та куп'янському напрямках на сході Харківської області, натомість намагалися інфільтрувати особовий склад у глибину українських оборонних порядків. Сили оборони активно протидіяли цим спробам і продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Водночас на півночі Харківщини, на південно-слобожанському напрямку, українські захисники протягом минулої доби відбили ворожі штурми поблизу Тихого, а також у напрямку сіл Охрімівка, Графське та Миколаївка.

Джерело: Угруповання об'єднаних сил у своєму телеграм-каналі.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

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