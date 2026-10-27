Окупанти планують вивезти жителів Олешок до Криму та Ростовської області

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Окупаційна влада заявила 27 жовтня про підготовку до евакуації жителів Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонщини до Криму та Ростовської області Росії. За словами призначеного РФ «губернатора» Херсонської області Володимира Сальдо, транспорт уже підготували, однак спочатку необхідно розчистити та перевірити дорогу, яку раніше мінували.

За словами Сальдо, дорога тривалий час залишалася замінованою, а після розмінування на ній могли залишитися уламки мін та інші небезпечні предмети.

«За весь цей час її постійно мінували. Відповідно, на дорозі, навіть якщо її розмінували, лежать уламки цих мін. На узбіччі вздовж дороги також можуть бути так звані “пелюстки” – протипіхотні міни», – заявив Сальдо.

Він також зазначив, що не всі жителі Олешок погоджуються на евакуацію: частина людей хоче залишитися у своїх домівках.

До цього евакуацію жителів Олешок відклали.

Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.

Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.

Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.

В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.

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