Окупанти почали систематично бити по рятувальниках, які розбирають завали в Комишувасі

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У Комишувасі Запорізької області триває розбір завалів укриття, зруйнованого російськими окупантами. Наразі відомо про більш ніж 55 загиблих. Рятувальна операція ускладнюється несприятливими погодними умовами та постійними атаками російських військ.

За його словами, роботи на місці трагедії не припиняються, попри те, що там постійно дощить. Крім того, проведенню гуманітарної операції активно перешкоджають російські окупанти.

«Росіяни заважають проводити цю гуманітарну операцію майже кожного дня. Рятувальники, слідчо-оперативна група, поліцейські, підрозділи ДСНС, всі підвержені обстрілам зі сторони росіян із застосуваннями FPV-дронів», — розповів слідчий.

Він наголосив, що російські атаки на рятувальників мають систематичний характер. За словами представника СБУ, окупанти цілеспрямовано завдають ударів по людях, які працюють на місці трагедії.

«Буквально сьогодні ввечері колона співробітників ДСНС поверталися з місця, їхні автомобілі були уражені FPV-дронами. Вчергове рятувальники зазнали поранень. За минулий тиждень це вже третій чи четвертий напад. Загалом вже понад п’ять службових автомобілів, маркованих ДСНС, були уражені на місці подій, де триває розбір завалів», — зазначив слідчий УСБУ в Запорізькій області.

Таким чином, під час ліквідації наслідків російського удару під загрозою перебувають не лише постраждалі, а й рятувальники, поліцейські та слідчі, які працюють на місці зруйнованого укриття.

Про це в ефірі «Армія TV» розповів Олексій, слідчий УСБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області після трьох днів пошукових робіт виявили тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російського авіаудару 2 листопада. Також на місці атаки знайшли фрагменти тіл загиблих.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комишуваської школи соціальної реабілітації в Запорізькій області. Це державний заклад, де навчалися діти віком від 11 до 14 років, які потребували особливих умов виховання. Рішення ухвалили на тлі російських атак на Комишуваху, де 2 листопада окупанти зруйнували іншу школу — гімназію «Джерело», яка на той час використовувалася як укриття та гуманітарний центр.

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