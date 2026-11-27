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Російські війська на фронті почали активно застосовувати нову китайську цифрову систему зв’язку Ascent.

Про це повідомив радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш».

За його словами, фахівцям масово надсилають фотографії невідомих відеопередавачів із чотирма антенами для ідентифікації обладнання. Система Ascent розроблена командою, яка раніше створила Walksnail, однак нова технологія суттєво відрізняється від попередньої.

Обладнання використовує чипсет Artosyn ARLink AR8030, закритий протокол зв’язку та шифрування AES-256 для захисту передачі даних.

«Флеш» зазначає, що поява таких систем свідчить про поступове відходження аналогового відеозв’язку на полі бою в минуле.

Джерело: Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бєскрестнов, відомий під позивним Флеш, повідомив про появу нового російського безпілотника. За попередньою ідентифікацією, йдеться про реактивний БПЛА під назвою «Изделие К5».

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