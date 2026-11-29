Окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, важко поранені двоє підлітків
Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.
У Синельниківському районі під обстрілами опинилися райцентр, Миколаївська та Богинівська громади, де пошкоджено станцію технічного обслуговування, автомобілі, сільськогосподарське підприємство та приватний будинок.
Крім того, у Кам’янському пошкоджено об’єкт інфраструктури, у Кривому Розі зазнала пошкоджень і загорілася приватна оселя, у Павлограді понівечено автомобілі, у Тернівській громаді — гаражі, а в місті Самар горіли гаражі та автівки. У Нікопольському районі російські сили атакували райцентр, а також Марганецьку та Покровську громади.
Джерело: допис у Telegram начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
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