Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину, поранено цивільного
Протягом дня російські окупаційні війська 9 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області з використанням безпілотників та артилерії. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранення середнього ступеня тяжкості отримав 68-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні.
У регіоні пошкоджено навчальний заклад, автомобіль, приватні будинки, об'єкти інфраструктури, а також складські приміщення й навантажувач у Синельниківському районі, де виникла пожежа.
«Одна людина дістала поранень. Понад 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією», – повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Джерело — Олександр Ганжа у Telegram.
Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.
У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.