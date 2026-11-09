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Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину, поранено цивільного

UA NEWS 09 Листопада 2026 19:31
Окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровщину, поранено цивільного
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Протягом дня російські окупаційні війська 9 листопада понад 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області з використанням безпілотників та артилерії. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранення середнього ступеня тяжкості отримав 68-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. 

У регіоні пошкоджено навчальний заклад, автомобіль, приватні будинки, об'єкти інфраструктури, а також складські приміщення й навантажувач у Синельниківському районі, де виникла пожежа.

«Одна людина дістала поранень. Понад 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками та артилерією», – повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Джерело — Олександр Ганжа у Telegram.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі. 

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