Окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, поранено трьох людей

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Російські окупаційні війська протягом дня 6 листопада понад 50 разів атакували Дніпропетровську область із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб, охопивши шість районів регіону.

За даними начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок ударів по Нікопольському району поранень дістали жінки віком 64 і 76 років та 38-річний чоловік, які проходитимуть амбулаторне лікування.

Ворожі обстріли спричинили пошкодження інфраструктури у Царичанській, Жовтоводській, П’ятихатській, Магдалинівській та Перещепинській громадах, спортивного комплексу у Кам’янському, а також приватних і багатоквартирних будинків, навчального закладу, магазину та складських приміщень у Нікопольському, Синельниківському й Криворізькому районах.

Джерело: Олександр Ганжа у Телеграмі.

Унаслідок російської атаки 6 листопада на Київську область поранення дістав 22-річний чоловік.

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по території Сумської громади. За даними очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворог випустив шість КАБів.

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