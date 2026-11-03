Окупанти поширили відео авіаудару по школі в Комишувасі, де загинули десятки цивільних

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Російські окупаційні війська оприлюднели відеозаرسфіксованого воєнного злочину — авіаційного удару по загальноосвітній школі в селищі Комишуваха, де в момент атаки місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок скидання тритонної авіабомби загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

Для цинічного удару по цивільному об'єкту ворог застосував тритонну фугасну авіабомбу ФАБ-3000, яка містить майже півтори тонни вибухової речовини та призначена для руйнування потужних залізобетонних укріплень. За даними української сторони, повторні атаки окупанти здійснили вже під час проведення рятувальної операції, чим створили смертельну загрозу для працівників екстрених служб і цивільних, які намагалися розібрати завали.

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Джерело: росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що у Комишувасі на Запоріжжі вже 26 загиблих від російського авіаудару.

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