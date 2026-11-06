Окупанти посилили артобстріли на Придніпровському напрямку після режиму тиші

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Після режиму припинення вогню російські війська збільшили кількість артилерійських обстрілів і розвідувальних БпЛА на Придніпровському напрямку. Водночас противник не змінив тактику та не має просування на лінії фронту.

Про це 6 листопада повідомив речник Морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль в коментарі Укрінформу.

За його словами, під час режиму тиші росіяни посилили позиції, підтягнули техніку, поповнили запаси боєприпасів, укріпили оборону та провели ротацію.

Наразі окупанти застосовують близько 500 ударних дронів на добу — приблизно стільки ж, як і до припинення вогню. Спроб активніше захоплювати острови в дельті Дніпра українські військові поки не фіксують.

За останні пів року російська армія втратила на цьому напрямку 160 артилерійських систем. Також у вересні втрати ворога вбитими та пораненими становили 201 військового, а в жовтні — понад 350.

Джерело: Укрінформ

Україна зверталася до росії з пропозицією продовжити та розширити режим тиші після проведення гуманітарної місії з евакуації людей з Олешок. Проте у відповідь країна-агресорка вдалася до чергового масованого удару по українській енергетиці та обстрілу Комишувахи.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

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