Окупанти посилюють захист Кримського мосту від ударів ЗСУ

Російські окупанти посилюють оборону Кримського мосту, щоб захистити його від можливих ударів Сил оборони України.

"Кілька днів тому ми писали про те, що противник починає поспішно укріплювати мости та переправи. Зараз наші агенти фіксують, що окупанти серйозно готуються до відбиття ударів безпосередньо по Кримському мосту", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник проводить поповнення боєкомплекту та розгортання додаткових сил мобільних вогневих груп і підрозділів ППО. Позиції окупантів зосереджені на ключових підступах до переправи з обох берегів Керченської протоки.

За даними партизанів, з боку Керчі вогневі точки та розрахунки ППО дислокуються на мисі Ак-Бурун, острові Тузла, а також на прилеглих панівних висотах і вздовж берегової лінії. З протилежного боку протоки позиції облаштовані в районі коси Тузла, біля станиці Тамань та на прибережних фортифікаціях. Вибір цих локацій зумовлений необхідністю перекрити сектори можливого підходу морських безпілотних катерів та створити максимальну щільність вогню проти повітряних цілей.

Окупанти сподіваються убезпечити свою головну артерію постачання, проте всі місця зосередження сил і позиції розрахунків своєчасно фіксуються та передаються Силам оборони України, додали в АТЕШ.

Про це у Телеграмі повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

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Нагадаємо, Збройні сили України змогли повністю зупинити постачання продовольства, пального та боєприпасів російським підрозділам на Кінбурнській косі.

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