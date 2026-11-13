Окупанти привласнили унікальний храм ПЦУ в Маріуполі

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Російські загарбники захопили храм святителя Петра (Могили) в Маріуполі, пограбували його та передали у безоплатне користування місцевій парафії РПЦ. Про це повідомила Православна церква України.

Храм був унікальним: у 2020 році його внесли до Книги рекордів України як єдину у світі церкву, повністю оздоблену зовні петриківським розписом.

При ньому діяли безкоштовні мистецькі школи, мовні курси та бібліотека імені Василя Стуса.

Після окупації Маріуполя росіяни вилучили та спалили бібліотеку й цінні українські експонати, а саму будівлю пошкодили та привласнили. У 2024 році комісія РПЦ постановила змінити оздоблення храму, оскільки воно нібито не відповідало церковним вимогам. Також святиню перейменували на храм святителя Спиридона Триміфунтського.

5 листопада 2026 року окупаційна адміністрація ухвалила рішення передати РПЦ будівлю храму площею 550 кв. м та прилеглу земельну ділянку площею 1411 кв. м.

Джерело: Православна церква України

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