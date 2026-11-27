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Російські окупанти за минулу добу 26 листопада просунулися поблизу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. За даними OSINT-проєкту DeepState, загальна площа захопленої ворогом території на Куп’янському напрямку становить 8 кв. км, а Петропавлівка перейшла до сірої зони.

"Ворог просунувся поблизу Петропавлівки", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в четвер ввечері.

На мапах проєкту видно, що ворог просунувся на схід від села в бік Куп'янська, а сама Петропавлівка, яка до того переважно контролювалося Силами оборони, цілком опинилася в сірій зоні.

Площа окупації за минулу добу зросла на 8,29 кв. км, т.зв. район проникнення (сіра зона) – ще на 3,68 кв. км.

Від Петропавлівки до Куп'янська близько 8 км, але це не найближча до міста лінія фронту.

На інших напрямках фронту за добу без змін.

Як повідомлялося, днем раніше ворог просунувся поблизу села Рай-Олександрівка Краматорського району Донецької області, захопивши 0,95 кв км, а за день до того – на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, захопивши 5,51 кв. км.

Про це повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Російські окупаційні війська мають просування у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували поблизу населених пунктів Воздвижівка та Білогір’я.

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донецької області. Зміни на фронті зафіксували поблизу Костянтинівки та села Червоне.

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