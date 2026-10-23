Окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів на Запоріжжі, — DeepState

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Російські окупаційні війська просунулися поблизу Малих Щербаків і Щербаків у Запорізькій області.

Про це інформує DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу двох населених пунктів:

Малі Щербаки — Василівський район Запорізької області;

Щербаки — Пологівський район Запорізької області.

Відповідну інформацію аналітики оприлюднили у своєму повідомленні.

Про зміни на фронті повідомили аналітики проєкту DeepState.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

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