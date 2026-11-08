Окупанти розширюють військову базу на території колишньої фабрики Roshen у Маріуполі, — Андрющенко

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Російські війська розширюють військову базу на території колишньої кондитерської фабрики Roshen та торговельного центру в окупованому Маріуполі Донецької області. Військовий об’єкт розташований серед цивільної забудови міста.

За словами Андрющенка, спочатку на цій території облаштували невеликий пункт перепочинку для російських військових. Однак згодом об’єкт почав перетворюватися на повноцінну базу постійної дислокації.

«Починалося все з невеликого пункту перепочинку. Тепер, за нашими спостереженнями, об'єкт перетворюється на базу постійної дислокації просто серед цивільної забудови міста. За наявною інформацією, тут переважно розміщуються підрозділи, пов'язані з обслуговуванням БПЛА та протидією дронам», — йдеться в повідомленні.

Андрющенко також наголосив, що російські війська вкотре використовують цивільну інфраструктуру у військових цілях, наражаючи на додаткову небезпеку мешканців навколишніх кварталів.

«Маріупольці мають повне право вимагати виведення військових із житлових районів. І саме окупанти нестимуть відповідальність за наслідки свого рішення розмістити військових серед цивільного населення», — резюмував керівник Центру вивчення окупації.

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на місці щонайменше семи знесених багатоповерхівок будують комерційний житловий комплекс. Місцеві мешканці, яким обіцяли компенсаційні квартири за втрачене житло, залишилися без осель, тоді як нову нерухомість, за даними міської влади, купують російські силовики та чиновники.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські силові органи залучають українських школярів до кадетських класів росгвардії та слідчого комітету рф з метою їхньої подальшої інтеграції в окупаційну систему.

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