У середу, 25 листопада, близько 10:00 ранку російські війська скинули 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500 на район багатоповерхової забудови у центральній частині Слов’янська Донецької області. Унаслідок ворожого авіаудару загинув чоловік 1949 року народження, ще одна людина дістала поранення.

За попередньою інформацією, пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові та шість приватних житлових будинків, а також автомобілі.

Джерело: повідомлення начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.

У Слов’янську Донецької області російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль працівників «Донецькоблгазу». Газовики виїхали на місце за аварійною заявкою, коли їхнє авто потрапило під удар.

Російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

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