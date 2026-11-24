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В окупованому Криму представники транспортних компаній закликали створити тримісячні запаси продовольства через ризик ускладнення перевезень трасою Р-280 «Новоросія», яка пролягає тимчасово окупованими територіями України та слугує основним сухопутним коридором на півострів.

За даними перевізників, через активні атаки безпілотників по автотранспорту охочих возити вантажі до Криму дедалі менше, а вартість рейсу однієї фури з москви зросла з 250 тисяч рублів (близько 3 тисяч доларів) до 1 мільйона рублів (понад 12,1 тисячі доларів). Учасники ринку прогнозують подальше погіршення ситуації взимку до кінця лютого або початку березня, оскільки через негоду вантажівки не зможуть долати небезпечні ділянки на швидкості 130–140 км/год і ставатимуть легшими цілями для дронів.

Водночас Крим критично залежить від постачання харчів із росії, оскільки забезпечує себе м’ясом лише на 25%, а молочною продукцією — на 35%, тоді як власне виробництво багатьох товарів на півострові вважають нерентабельним. Логістичні труднощі посилилися після того, як навесні ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Р-280 за допомогою дронів середньої дальності, 16–17 листопада вивели з ладу Кримський міст, обваливши частину автомобільного полотна, одну з арок і пошкодивши залізницю, а також завдають ударів по мостах у Ростовській області, зокрема по переправі через річку Міус, руйнування якої подовжить сухопутний маршрут до Криму на 58 кілометрів.

Джерело: ForPost.

Нагадаємо, після атак на Кримський міст у Севастополі виник ажіотаж на автозаправних станціях. Через підвищений попит там уже запровадили обмеження на продаж бензину.

В окупованому Криму запровадили обмеження електропостачання: без світла десятки населених пунктів.

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