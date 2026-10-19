Окупанти вбили на Харківщині шістьох людей, серед них двоє дітей — Зеленський

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Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по парку поблизу кафе на Харківщині. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них двоє дітей. =

Серед загиблих — дівчинка Ангеліна, яка народилася в серпні 2025 року й на момент удару перебувала у візочку. Її мама Інна померла в лікарні. Також загинула 11-річна дівчинка. Ще 14 людей отримали поранення, серед них шестеро дітей. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Я вдячний усім, хто підтримує Україну у таких умовах і допомагає нам збивати «шахеди», збивати ракети, зупиняти російські штурми. Це страшні фото, але за ними – зламані життя і правда про цю війну. Потрібен захист життя. Потрібна ППО для України. Не можна думати про гроші з Росією, поки вона продовжує свою тупу війну. Ми просимо НЕ знімати санкції з Росії, поки вбивства не припинились. Ми просимо Америку бути сильною, просимо застосувати закон Ліндсі Грема. Ми просимо Європу продовжувати підтримку. Ми просимо робити все можливе, щоб мир настав і щоб безпека була гарантована. Україна хоче миру. Саме Росія увесь цей час наполягає на продовженні вбивств. Світ має достатню силу, щоб зупинити війну. Треба цією силою нарешті скористатись – проти вбивць", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За минулу добу російські війська обстріляли Харків і дев’ять населених пунктів області. Унаслідок атак постраждали 12 людей, зокрема мешканці Харкова, Золочева та Ізюма. У місті пошкоджені житлові будинки, автозаправні станції, готель, електромережі та 17 автомобілів.

Російські окупаційні війська здійснили вклинення у позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Анищине (до 2025 року — Анискине) на Великобурлуцькому напрямку Харківської області. Наразі противник намагається закріпитися на зайнятих рубежах та розширити ділянку прориву по флангах.

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