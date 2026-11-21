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Вранці 21 листопада російські військові атакували безпілотником Корабельний район Херсона. Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару зросла до трьох осіб.

"Близько 6:30 російські військові атакували з дрона Корабельний район Херсона. Постраждала місцева жителька. Внаслідок атаки 53-річна жінка отримала вибухову травму та осколкове поранення лівого стегна", - йдеться у повідомленні.

Постраждала самостійно звернулася до лікарні. Медики призначили їй амбулаторне лікування.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація у Телеграмі.

Попри постійні обстріли, у Херсоні досі живуть 65 тисяч людей.

На Херсонщині через атаки Росії загинула людина, шестеро поранені.

рф обстрілює Херсон касетними снарядами та дистанційно мінує квартали.

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