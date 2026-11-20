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У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

«Ворог знову атакував Коростенський район Житомирщини. Під ударами опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури. Пошкоджено будівлю одного з підприємств», - поінформував посадовець.

За його словами, відомо про одного постраждалого внаслідок ворожих ударів, якого госпіталізували з множинними уламковими пораненнями.

Рятувальники загасили всі осередки загорянь, попри те, що їхню роботу ускладнювала постійна загроза повторних ударів.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Фейсбуці.

Росія атакувала Житомирщину та пошкодила вокзал і супермаркет, спалахнули пожежі.

Росія атакувала промисловий об’єкт у Житомирській громаді.

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