Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий
Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Рівненській області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
За даними ОВА, під атакою ворога опинилося підприємство у Сарненському районі.
“На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув“, – йдеться в повідомленні.
Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події.
Джерело: Олександр Коваль.
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