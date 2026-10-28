Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий

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Увечері 28 жовтня російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Рівненській області. Унаслідок атаки загинув чоловік.

За даними ОВА, під атакою ворога опинилося підприємство у Сарненському районі.

“На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув“, – йдеться в повідомленні.

Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували. Усі відповідні служби працюють на місці події.

Джерело: Олександр Коваль.

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