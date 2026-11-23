Увечері 23 листопада російські війська завдали удару по дачному кооперативу в Космічному районі Запоріжжя. Унаслідок атаки травмувалися шестеро людей, також пошкоджено понад 30 автомобілів.

Росіяни вдарили по дачному кооперативу в Космічному районі Запоріжжя.

Внаслідок атаки пошкоджено господарську будівлю, виникла пожежа.

Попередньо, поранено двох людей.

ОНОВЛЕННЯ

"Ввечері, 23 листопада, росіяни атакували Запоріжжя: внаслідок авіаударів, попередньо, травмовані 6 людей. Їм надається уся необхідна медична допомога.



Одна з авіабомб влучила поруч з дев’ятиповерхівкою. Внаслідок обстрілу пошкоджені більш ніж 30 автомобілів на території гаражного кооперативу.



За іншою адресою удар прийшовся по садовому товариству - спалахнула покрівля будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.



Психологи ДСНС надали допомогу 14 громадянам, зокрема, чотирьом дітям. На місці працювали усі екстрені служби", - повідомили в ДСНС.

Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін.

Російський обстріл Запоріжжя забрав життя чоловіка.

Росія масовано атакувала Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до 43.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.