Окупанти вдарили реактивними дронами по об'єкту Нафтогазу на Дніпропетровщині

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У ніч на 11 листопада російські окупаційні війська завдали удару реактивними безпілотниками по об'єкту «Групи Нафтогаз» у Дніпропетровській області.

Унаслідок ворожої атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа та було пошкоджено обладнання.

За словами виконувача обов'язків голови правління компанії Сергія Федоренка, під час обстрілу працівники перебували в укриттях, завдяки чому ніхто з персоналу не постраждав. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували займання, наразі фахівці оцінюють масштаби завданих збитків і пошкоджень інфраструктури.

Джерело: Пресслужба «Групи Нафтогаз».

У Яготині Київської області ворожий дрон влучив по території ліцею. Про атаку повідомив 11 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські війська продовжуютьзавдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

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