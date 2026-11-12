Окупанти виснажують запаси прісної води у Криму, півострів перетворюється на солончак

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Російська окупаційна політика призводить до поглиблення водної та екологічної кризи в Криму. Півострів стрімко втрачає стратегічні запаси прісної води, а спроби компенсувати її дефіцит за рахунок підземних джерел загрожують виснаженням водоносних горизонтів, засоленням ґрунтів та опустелюванням територій.

За даними ГУР, окупаційна адміністрація намагається подолати нестачу води шляхом нарощування її видобутку з підземних джерел. Однак така практика порушує природний водний баланс півострова, сприяє проникненню солоної води до прісноводних резервуарів і створює довгострокові екологічні загрози.

На початку жовтня 2026 року середній рівень наповнення водосховищ Криму становив близько 45%. Такого показника вдалося досягти завдяки порівняно рясним опадам і таненню снігу взимку та навесні.

Найбільше зросли запаси водосховищ природного стоку. Станом на 9 жовтня в них накопичилося 148,4 млн кубометрів води — більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак із початком посушливого сезону запаси знову почали зменшуватися. Природне поповнення водойм уже не компенсує обсягів споживання.

Щодня до водосховищ природного стоку надходить приблизно 138 тисяч кубометрів води, тоді як загальні витрати становлять 455 тисяч кубометрів. Із цього обсягу:

81% використовують для водопостачання;

19% втрачається через випаровування та просочування в ґрунт.

Таким чином, вода витрачається більш ніж утричі швидше, ніж поповнюється.

Ще складнішою залишається ситуація з наливними водосховищами, наповнення яких залежить від зовнішніх джерел. На початку вересня 2026 року їхні сукупні запаси становили близько 35 млн кубометрів, а вже на початку жовтня скоротилися до 31,6 млн кубометрів. Лише за місяць ці водойми втратили приблизно 10% запасів.

У ГУР повідомляють:

«Щоденно з наливних водосховищ сукупно відбирається близько 72 тис. куб. м, з яких близько двох третин використовується на потреби водопостачання, третина — випаровується або всотується в ґрунт. Приплив води до наливних водосховищ майже не фіксується. Це зумовлено маловодністю джерел підживлення, зокрема, Білогірського та Тайганського водосховищ та загалом сезонним зниженням водності».

Показовим прикладом є Міжгірне водосховище, яке заповнене лише на 0,2% від проєктного об'єму. Фактично воно вже не здатне повноцінно виконувати функцію джерела водопостачання.

Крім того, навіть наявність води у водоймах не гарантує можливості її ефективного використання. Коли рівень істотно падає, водозабір ускладнюється через замулення, а якість води в придонних шарах погіршується.

Отже, тимчасове збільшення запасів після опадів не розв'язало системної проблеми. Водопостачання Криму дедалі більше залежить від нестабільних природних умов і резервних джерел, які також виснажуються.

Ситуацію додатково погіршила втрата можливості повноцінно використовувати Північнокримський канал. Після того як російські війська в червні 2023 року зруйнували греблю Каховської ГЕС, Каховське водосховище зникло, а канал утратив основне джерело наповнення.

Через відсутність необхідного гідростатичного тиску, замулення водозаборів і пошкодження гідротехнічної інфраструктури можливості експлуатації каналу суттєво обмежені.

Магістральна частина каналу та його північна гілка до Джанкоя залишаються без води. Водночас східну гілку окупаційна адміністрація використовує для транспортування води з артезіанських свердловин у напрямку Феодосії та Керчі.

У ГУР пояснюють, що така схема має суттєвий недолік:

«Утім така схема має принциповий недолік. Північнокримський канал проектувався для транспортування великих обсягів дніпровської води. Використання цієї інфраструктури для перекидання значно менших обсягів підземних вод супроводжується величезними втратами — через випаровування та фільтрацію втрачається до 40–45% води, що транспортується каналом».

У результаті значна частина дефіцитної води не доходить до споживачів. Щоб компенсувати втрати, окупантам доводиться збільшувати водозабір, створюючи додаткове навантаження на підземні джерела.

Саме артезіанські свердловини стали одним із головних резервів, за допомогою яких російська адміністрація намагається підтримувати водопостачання півострова.

Станом на початок жовтня 2026 року загальний обсяг води, видобутої з трьох основних водозаборів — Ніжинського, Просторненського та Новогригорівського, — становив 19,6 млн кубометрів.

За даними української розвідки, інтенсивне використання підземних ресурсів може мати серйозні довгострокові екологічні наслідки.

Надмірне відкачування води знижує рівень водоносних горизонтів і створює умови для проникнення солоної води до прісноводних підземних резервуарів. Особливо вразливими є прибережні райони, де порушення природного водного балансу прискорює засолення підземних джерел.

Таким чином, проблема вже не обмежується нестачею прісної води: погіршується якість самих водних ресурсів. На відновлення таких джерел можуть знадобитися десятиліття, а в окремих випадках воно може виявитися практично неможливим.

Підвищена мінералізація та жорсткість води також негативно впливають на водопровідні мережі, насосне обладнання та іншу комунальну інфраструктуру, станом якої окупаційна адміністрація належним чином не займається.

У ГУР зазначають, що російські окупанти фактично створили замкнене коло: дефіцит поверхневих вод змушує збільшувати видобуток із підземних джерел, виснаження свердловин погіршує якість води, а значні втрати під час транспортування потребують ще більшого водозабору.

Найскладніше становище з водопостачанням зберігається у східній частині окупованого Криму. Цей регіон значною мірою залежить від перекидання води через систему Північнокримського каналу.

Окупаційна адміністрація вже запровадила там режим жорсткої економії прісної води та обмежує її подачу, зокрема для промислових і рекреаційних об'єктів. Під час посух, аварій на водогонах або критичного скорочення запасів окремі населені пункти змушені отримувати воду автоцистернами.

Перспектив суттєвого поліпшення ситуації за умов російської окупації наразі немає. За даними ГУР, проєкти будівництва нових водосховищ залишаються переважно пропагандистськими заявами Кремля. Вони не мають ані необхідного фінансування, ані реальних перспектив реалізації.

До того ж такі проєкти не дають відповіді на головне запитання: звідки брати воду для наповнення нових резервуарів.

Наслідки водогосподарської політики російських окупантів можуть виявитися значно масштабнішими, ніж перебої з водопостачанням.

Як пояснюють у розвідці, зниження рівня підземних вод і зростання їхньої мінералізації створюють загрозу вторинного засолення ґрунтів, деградації сільськогосподарських земель і порушення природних екосистем.

«У посушливих районах Криму такі процеси особливо небезпечні. За тривалого дефіциту прісної води та накопичення солей раніше продуктивні ґрунти втрачають родючість, а окремі території набувають ознак солончаків — держава-агресор Росія фактично опустелює тимчасово окупований Крим», — стверджують у ГУР.

Замість системного управління водними ресурсами окупаційна адміністрація намагається покривати поточний дефіцит за рахунок виснаження стратегічних природних запасів півострова.

Якщо така практика триватиме, Крим ризикує зіткнутися не лише з хронічною нестачею прісної води, а й із тривалою деградацією земель та водних екосистем, підсумували в українській розвідці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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