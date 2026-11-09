Окупанти за тиждень 128 разів атакували енергетику України: де найскладніша ситуація зі світлом

Лише протягом минулого тижня російські війська 128 разів атакували енергетичну інфраструктуру України. Під обстрілами опинилися електростанції, мережі та об’єкти нафтогазової галузі.

Найскладнішою наразі залишається ситуація з електропостачанням у Дніпропетровській та Київській областях. Через пошкодження енергетичних об’єктів відновлення світла потребує додаткового часу та складних ремонтних робіт.

Водночас попри постійні російські атаки, лише за минулий тиждень енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для понад 1 млн родин, які залишилися без світла через обстріли.

Ремонтні бригади працюють цілодобово. Фахівці відновлюють пошкоджене обладнання, щоб якомога швидше повернути електроенергію в оселі та поліпшити ситуацію з електропостачанням.

Про це повідомляє офіційний-канал ДТЕК.