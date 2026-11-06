Окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Сумах, є постраждалі

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Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по території Сумської громади. За даними очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, ворог випустив шість КАБів, внаслідок чого зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури.

У результаті обстрілу травми отримали троє місцевих жителів, одна з постраждалих жінок перебуває у важкому стані. На місцях прильотів працюють профільні та рятувальні служби для ліквідації наслідків авіаудару та уточнення масштабів пошкоджень.

Джерело: Григоров у Телеграм.

Увечері 5 листопада російський безпілотник атакував житловий сектор Зарічного району Сум. Унаслідок удару постраждали 24-річний чоловік і 59-річна жінка, які на момент атаки перебували у власній квартирі. Один із потерпілих потрапив до лікарні.

Унаслідок російської атаки 6 листопада на Київську область поранення дістав 22-річний чоловік.

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